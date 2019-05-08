Стартовал 2-ой открытый турнир по боксу на призы Раимкуля Малахбекова

Сегодня в «Ойрат Арене» стартовал 2-ой открытый турнир по боксу на призы Героя Калмыкии, серебряного и бронзового медалиста олимпийских игр Раимкуля Малахбекова.



В нем принимают участие юноши 15-18 лет из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов и Таджикистана. Всего около 100 атлетов, 16 из них представляют Калмыкию. Турнир продлится до 11 мая. Сегодня в «Ойрат Арене» стартовал 2-ой открытый турнир по боксу на призы Героя Калмыкии, серебряного и бронзового медалиста олимпийских игр Раимкуля Малахбекова.В нем принимают участие юноши 15-18 лет из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов и Таджикистана. Всего около 100 атлетов, 16 из них представляют Калмыкию. Турнир продлится до 11 мая.



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