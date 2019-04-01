Золото, серебро и бронзу привезли домой юные каратисты, воспитанники республиканской комплексной школы олимпийского резерва. Они только что вернулись из Нальчика, где проходил чемпионат России среди детей 10-13 лет. В турнире приняли участие 754 атлета из 48 регионов.



Алтана Басангова, Екатерина Букреева и Даяна Сарангова завоевали три медали, побив рекорд прошлого года. А сегодняшняя встреча с руководителем Калмыкии станет для них важным этапом на пути к следующим победам. Бату Хасиков рассказал, что тоже начинал с занятий каратэ. Этот вид спорта закаляет, воспитывает мудрость и целеустремлённость.



Сейчас девочки должны готовиться к предстоящему сезону, их ждут летние сборы. Бату Хасиков обещал помощь и поддержку школе, развивающей многие направления спорта. Золото, серебро и бронзу привезли домой юные каратисты, воспитанники республиканской комплексной школы олимпийского резерва. Они только что вернулись из Нальчика, где проходил чемпионат России среди детей 10-13 лет. В турнире приняли участие 754 атлета из 48 регионов.Алтана Басангова, Екатерина Букреева и Даяна Сарангова завоевали три медали, побив рекорд прошлого года. А сегодняшняя встреча с руководителем Калмыкии станет для них важным этапом на пути к следующим победам. Бату Хасиков рассказал, что тоже начинал с занятий каратэ. Этот вид спорта закаляет, воспитывает мудрость и целеустремлённость.Сейчас девочки должны готовиться к предстоящему сезону, их ждут летние сборы. Бату Хасиков обещал помощь и поддержку школе, развивающей многие направления спорта.



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