Даяна Бадмаева стала победителем Международного турнира по тхэквондо. Соревнования проходили в турецком городе Анталия. В них приняли участие более двух с половиной тысяч атлетов в 3 возрастных категориях: кадеты 2005-2007 годов рождения, юниоры 2002-2004 года, юноши старше 17 лет.



Воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Даяна Бадмаева под руководством тренера Байрты Боктаевой провела пять поединков и одержала в них убедительную победу над соперницами из Дании, России и Турции, тем самым обеспечив себе участие в Первенстве Европы 2019 года.



Минувший год для Даяны Бадмаевой прошел результативно. Даяна выиграла Первенство России, вошла в сборную России по тхэквондо, стала серебряным призером чемпионата Европы и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Даяна Бадмаева стала победителем Международного турнира по тхэквондо. Соревнования проходили в турецком городе Анталия. В них приняли участие более двух с половиной тысяч атлетов в 3 возрастных категориях: кадеты 2005-2007 годов рождения, юниоры 2002-2004 года, юноши старше 17 лет.Воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Даяна Бадмаева под руководством тренера Байрты Боктаевой провела пять поединков и одержала в них убедительную победу над соперницами из Дании, России и Турции, тем самым обеспечив себе участие в Первенстве Европы 2019 года.Минувший год для Даяны Бадмаевой прошел результативно. Даяна выиграла Первенство России, вошла в сборную России по тхэквондо, стала серебряным призером чемпионата Европы и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.



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