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Сегодня, 13:17

Сегодня станут известны победители турнира по мини-футболу


Сегодня станут известны победители турнира по мини-футболуСегодня станут известны победители и призеры 20-го турнира по мини-футболу памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта РСФСР Виктора Асархинова. Он был одним из инициаторов проведения в 67 году республиканского соревнования «Кожаный мяч» среди детей.


При нем в регионе впервые была открыта ДЮСШ по футболу, которая отметит 50-летие. Нынешнее первенство проводятся среди школьников 11 лет и младше. Участвуют 8 команд, в том числе 6 районных.



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