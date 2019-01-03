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Сегодня, 12:23

В Элисте продолжается городской турнир по баскетболу среди юношей и девушек


В Элисте продолжается городской турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2001 года рождения и младше. По итогам зональных отборочных соревнований в финал вышли 8 команд: четыре гимназии - русская национальная, классическая, многопрофильная и этнокультурная, элистинский и технический лицеи, школы номер 12 и 23. Сегодня они будут оспаривать первое место, которое обеспечивает выход на республиканский этап. Он состоится в феврале.

Турнир проводится комитетом по делам молодежи и спорта администрации Элисты с целью пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Кстати, в последнее время в степной столице большую популярность набирает уличный баскетбол или так называемый стритбол.



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