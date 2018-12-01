О спорте. Мингиян Семенов готовится к участию в чемпионате России, который пройдет 18 января в Калининграде. Тренировки проходят на базе Академии борьбы в Элисте. А в первых числах нового года Семенов вместе с тренером Басангом Боктаевым поедет на сборы в Москву. Его же мечта – попасть на Олимпиаду в Токио в 20-м году.



По словам самого Семенова, праздничные дни никак не повлияют на подготовку к чемпионату. Тренировки будут проходить в обычном режиме. А нынешняя встреча для него еще и повод обратиться ко всем землякам с новогодним поздравлением. О спорте. Мингиян Семенов готовится к участию в чемпионате России, который пройдет 18 января в Калининграде. Тренировки проходят на базе Академии борьбы в Элисте. А в первых числах нового года Семенов вместе с тренером Басангом Боктаевым поедет на сборы в Москву. Его же мечта – попасть на Олимпиаду в Токио в 20-м году.По словам самого Семенова, праздничные дни никак не повлияют на подготовку к чемпионату. Тренировки будут проходить в обычном режиме. А нынешняя встреча для него еще и повод обратиться ко всем землякам с новогодним поздравлением.



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