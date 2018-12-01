Стали известны имена победителей чемпионата республики по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. В этом году в турнире приняли участие более 150 атлетов из районов и Элисты.



Общекомандное первое место заняла команда школы имени Балзанова. Алексей Смирнов, представитель команды «ГРОМ» - Элиста, выступающий в весовой категории 64 килограмма, удостоен специального приза чемпионата, который ему вручили родители Сергея Очхаева. Его памяти и посвящен этот турнир.



Одними из самых многочисленных стали сборные Сарпинского и Городовиковского районов. Они также завоевали медали.



По мнению главного судьи Сергея Мухараева, достойные результаты эти команды добились усилиями опытных тренеров. Стали известны имена победителей чемпионата республики по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. В этом году в турнире приняли участие более 150 атлетов из районов и Элисты.Общекомандное первое место заняла команда школы имени Балзанова. Алексей Смирнов, представитель команды «ГРОМ» - Элиста, выступающий в весовой категории 64 килограмма, удостоен специального приза чемпионата, который ему вручили родители Сергея Очхаева. Его памяти и посвящен этот турнир.Одними из самых многочисленных стали сборные Сарпинского и Городовиковского районов. Они также завоевали медали.По мнению главного судьи Сергея Мухараева, достойные результаты эти команды добились усилиями опытных тренеров.



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