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Вчера, 12:13

Стали известны имена победителей чемпионата республики по боксу


Стали известны имена победителей чемпионата республики по боксуСтали известны имена победителей чемпионата республики по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. В этом году в турнире приняли участие более 150 атлетов из районов и Элисты.

Общекомандное первое место заняла команда школы имени Балзанова. Алексей Смирнов, представитель команды «ГРОМ» - Элиста, выступающий в весовой категории 64 килограмма, удостоен специального приза чемпионата, который ему вручили родители Сергея Очхаева. Его памяти и посвящен этот турнир.

Одними из самых многочисленных стали сборные Сарпинского и Городовиковского районов. Они также завоевали медали.

По мнению главного судьи Сергея Мухараева, достойные результаты эти команды добились усилиями опытных тренеров.



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