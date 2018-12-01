В «Ойрат-арене» проходит чемпионат республики по боксу

В «Ойрат-арене» продолжается чемпионат республики по боксу среди юношей, юниоров и взрослых, посвященный памяти кандидата в мастера спорта Сергея Очхаева. Он внес весомый вклад в развитие бокса в Калмыкии.



В этом году в турнире принимают участие более 150 атлетов из районов и Элисты. Всего 50 весовых категорий, в том числе в женских соревнованиях. Финал состоится 22 декабря. В «Ойрат-арене» продолжается чемпионат республики по боксу среди юношей, юниоров и взрослых, посвященный памяти кандидата в мастера спорта Сергея Очхаева. Он внес весомый вклад в развитие бокса в Калмыкии.В этом году в турнире принимают участие более 150 атлетов из районов и Элисты. Всего 50 весовых категорий, в том числе в женских соревнованиях. Финал состоится 22 декабря.



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