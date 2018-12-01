ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:35

В «Ойрат-арене» проходит чемпионат республики по боксу


В «Ойрат-арене» проходит чемпионат республики по боксуВ «Ойрат-арене» продолжается чемпионат республики по боксу среди юношей, юниоров и взрослых, посвященный памяти кандидата в мастера спорта Сергея Очхаева. Он внес весомый вклад в развитие бокса в Калмыкии.

В этом году в турнире принимают участие более 150 атлетов из районов и Элисты. Всего 50 весовых категорий, в том числе в женских соревнованиях. Финал состоится 22 декабря.



Другие новости по теме:

  • В Элисте продолжается Чемпионат мира по боксу среди студентов
  • Калмыкия готовится принять Чемпионат мира по боксу среди студентов
  • В Элисте стартовало личное первенство республики по боксу
  • В Элисте проходит Первенство Южного федерального округа по боксу среди юниоров
  • Завершился международный чемпионат мира по боксу среди студентов
  • В Элисте завершились соревнования по боксу среди юниоров
  • В Элисте стартовал чемпионат Калмыкии по вольной борьбе
  • В Элисте продолжаются поединки Первенства ЮФО по боксу среди юниоров
  • Чемпионат России по боксу среди студентов продолжается
  • В Элисте стартует 13-й Всероссийский турнир по боксу среди юношей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34