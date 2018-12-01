В Элисте мастер-класс по тайскому боксу дал Артем Левин

В Элисте мастер-класс по тайскому боксу дал самый титулованный спортсмен в этом виде спорта Артем Левин. Более 200 детей приняли участие в необычном уроке. Это второй визит заслуженного мастера спорта России, многократного победителя турниров по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей.



По словам чемпиона, популяризация среди подрастающего поколения тайского бокса и здорового образа жизни – один из приоритетов.



Тренировка началась после небольшой разминки. Получить урок от спортивной легенды – это мечта каждого мальчишки. Кстати, кроме них, на встречу пришли и девочки, увлекающиеся единоборствами. Среди них Дарья Кислицина.



Алтын Муданкиев и Даниил Наранов уже во второй раз получают мастер-класс от именитого спортсмена. Мальчики намерены и в дальнейшем серьезно заняться тайским боксом. У них уже есть коронные приемы, которые помогли ребятам отличиться в состязаниях различного уровня.



Кстати, во время тренировки Левин ни одного участника мастер-класса не оставил без внимания. Старался подойти к каждому, корректировал их движения и ставил удары.



Напомним, самый титулованный тайский боксер России Артем Левин приехал в регион по приглашению депутатов Государственной думы Елены Бондаренко и Батора Адучиева, которые выразили надежду, что это не последняя тренировка мастера с юными спортсменами Калмыкии.



За всю свою карьеру заслуженный мастер спорта России Артем Левин проиграл всего 6 раз, одержал 53 победы. Говорит, что и у юных боксеров Калмыкии есть возможность проявить свой бойцовский характер и добиться высоких результатов на международной площадке. Для этого нужно, по его мнению, любить то, чем занимаешься и много трудиться.



Главная задача - поделиться опытом, продемонстрировать юным спортсменам, что нет ничего возможного. Важно идти к своей цели уверенно и с достоинством. Ребята уверены, что приемы, которыми поделился Артем Левин, помогут им добиться серьезных результатов. В Элисте мастер-класс по тайскому боксу дал самый титулованный спортсмен в этом виде спорта Артем Левин. Более 200 детей приняли участие в необычном уроке. Это второй визит заслуженного мастера спорта России, многократного победителя турниров по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей.По словам чемпиона, популяризация среди подрастающего поколения тайского бокса и здорового образа жизни – один из приоритетов.Тренировка началась после небольшой разминки. Получить урок от спортивной легенды – это мечта каждого мальчишки. Кстати, кроме них, на встречу пришли и девочки, увлекающиеся единоборствами. Среди них Дарья Кислицина.Алтын Муданкиев и Даниил Наранов уже во второй раз получают мастер-класс от именитого спортсмена. Мальчики намерены и в дальнейшем серьезно заняться тайским боксом. У них уже есть коронные приемы, которые помогли ребятам отличиться в состязаниях различного уровня.Кстати, во время тренировки Левин ни одного участника мастер-класса не оставил без внимания. Старался подойти к каждому, корректировал их движения и ставил удары.Напомним, самый титулованный тайский боксер России Артем Левин приехал в регион по приглашению депутатов Государственной думы Елены Бондаренко и Батора Адучиева, которые выразили надежду, что это не последняя тренировка мастера с юными спортсменами Калмыкии.За всю свою карьеру заслуженный мастер спорта России Артем Левин проиграл всего 6 раз, одержал 53 победы. Говорит, что и у юных боксеров Калмыкии есть возможность проявить свой бойцовский характер и добиться высоких результатов на международной площадке. Для этого нужно, по его мнению, любить то, чем занимаешься и много трудиться.Главная задача - поделиться опытом, продемонстрировать юным спортсменам, что нет ничего возможного. Важно идти к своей цели уверенно и с достоинством. Ребята уверены, что приемы, которыми поделился Артем Левин, помогут им добиться серьезных результатов.



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