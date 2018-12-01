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Сегодня, 12:22

Пайзулла Алиев стал победителем турнира по дзюдо


Пайзулла Алиев стал победителем турнира по дзюдоПайзулла Алиев из Яшалтинского района стал победителем 7-го Международного турнира по дзюдо имени олимпийского призера Дмитрия Носова.

Перед финалом представитель Калмыкии выиграл все три поединка. В схватке за золото Пайзулла оказался сильнее спортсмена из Узбекистана.

Всего в соревнованиях приняли участие более 2 тысяч детей от 7 до 12 лет из регионов России и зарубежных стран.



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