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Сегодня, 12:18

Команда Калмыкии сыграет в полуфинале 1-го чемпионата по футболу среди российских артистов


Команда Калмыкии сыграет в полуфинале 1-го чемпионата по футболу среди российских артистовСегодня команда Калмыкии сыграет в полуфинале 1-го чемпионата по футболу среди российских артистов. Межрегиональный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол-Россия» собрал в Москве 16 команд.

Первый матч со сборной Чечни наша команда выиграла со счётом 3-0. Представители Воронежской области повержены с разгромным счётом 7-0. Победа 3-0 одержана над артистами Татарстана.

Таким образом, калмыцкая команда заняла первое место в группе. Сегодня – полуфинальный поединок со сборной Омска.

Напомним, в составе нашей дружины под руководством Сергея Поды - Лиджи Горяев, Кутлан Мукубенов, коллектив ансамбля «Тюльпан», театра танца «Ойраты», национального театра.



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