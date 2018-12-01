Сегодня команда Калмыкии сыграет в полуфинале 1-го чемпионата по футболу среди российских артистов. Межрегиональный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол-Россия» собрал в Москве 16 команд.



Первый матч со сборной Чечни наша команда выиграла со счётом 3-0. Представители Воронежской области повержены с разгромным счётом 7-0. Победа 3-0 одержана над артистами Татарстана.



Таким образом, калмыцкая команда заняла первое место в группе. Сегодня – полуфинальный поединок со сборной Омска.



Напомним, в составе нашей дружины под руководством Сергея Поды - Лиджи Горяев, Кутлан Мукубенов, коллектив ансамбля «Тюльпан», театра танца «Ойраты», национального театра. Сегодня команда Калмыкии сыграет в полуфинале 1-го чемпионата по футболу среди российских артистов. Межрегиональный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол-Россия» собрал в Москве 16 команд.Первый матч со сборной Чечни наша команда выиграла со счётом 3-0. Представители Воронежской области повержены с разгромным счётом 7-0. Победа 3-0 одержана над артистами Татарстана.Таким образом, калмыцкая команда заняла первое место в группе. Сегодня – полуфинальный поединок со сборной Омска.Напомним, в составе нашей дружины под руководством Сергея Поды - Лиджи Горяев, Кутлан Мукубенов, коллектив ансамбля «Тюльпан», театра танца «Ойраты», национального театра.



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