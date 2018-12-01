Двенадцатилетняя воспитанница республиканской школы олимпийского резерва Даяна Бадмаева завоевала «серебро» первенства Европы по тхэквондо. В турнире, который состоялся в испанском городе Марина д’Ор, приняли участие свыше пятисот спортсменов от 12 до 14 лет. Юная тхэквондистка из Калмыкии провела пять поединков, три из которых выиграла досрочно.



В финале в упорном бою девушка уступила сопернице из Украины. Сегодня Даяна Бадмаева готовится к международным соревнованиям на Кубок Президента Всемирной федерации тхэквондо, который состоится в начале февраля в Турции. Двенадцатилетняя воспитанница республиканской школы олимпийского резерва Даяна Бадмаева завоевала «серебро» первенства Европы по тхэквондо. В турнире, который состоялся в испанском городе Марина д’Ор, приняли участие свыше пятисот спортсменов от 12 до 14 лет. Юная тхэквондистка из Калмыкии провела пять поединков, три из которых выиграла досрочно.В финале в упорном бою девушка уступила сопернице из Украины. Сегодня Даяна Бадмаева готовится к международным соревнованиям на Кубок Президента Всемирной федерации тхэквондо, который состоится в начале февраля в Турции.



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