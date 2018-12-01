Очередное спортивное достижение Елизаветы Жигачевой

Елизавета Жигачева, представляющая Калмыкию на Чемпионате России по рукопашному бою в Красноярске, завоевала бронзовую медаль в категории до 55 килограммов.



Всего около 250 спортсменов из 45 регионов страны оспаривали призовые места. Путевку на первенство России Елизавета Жигачева получила по итогам выступления на чемпионате Южного Федерального округа. Она заняла второе место.



Напомним, Жигачева также занимается борьбой на поясах и она единственная девушка в этом виде спорта в республике. Поэтому ей приходится тренироваться с юношами. Но это не помешало Елизавете и в этом виде пополнить копилку своих достижений целой россыпью медалей окружных и всероссийских соревнований. Елизавета Жигачева, представляющая Калмыкию на Чемпионате России по рукопашному бою в Красноярске, завоевала бронзовую медаль в категории до 55 килограммов.Всего около 250 спортсменов из 45 регионов страны оспаривали призовые места. Путевку на первенство России Елизавета Жигачева получила по итогам выступления на чемпионате Южного Федерального округа. Она заняла второе место.Напомним, Жигачева также занимается борьбой на поясах и она единственная девушка в этом виде спорта в республике. Поэтому ей приходится тренироваться с юношами. Но это не помешало Елизавете и в этом виде пополнить копилку своих достижений целой россыпью медалей окружных и всероссийских соревнований.



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