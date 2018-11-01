В спортивном комплексе «Ойрат-Арена» проходит республиканская Параспартакиада «Мы такие как все, только сильнее!». Участники от 14 лет и старше соревнуются в 7 видах адаптивного спорта - армрестлинге, дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, гиревом спорте, новусе и бочче.



Турнир проводится в преддверии Международного Дня инвалидов и давно уже стал традиционным для Калмыкии. Он проводится с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, привлечения внимания к проблемам инвалидов. Победители будут награждены дипломами и медалями. В спортивном комплексе «Ойрат-Арена» проходит республиканская Параспартакиада «Мы такие как все, только сильнее!». Участники от 14 лет и старше соревнуются в 7 видах адаптивного спорта - армрестлинге, дартсе, пауэрлифтинге, настольном теннисе, гиревом спорте, новусе и бочче.Турнир проводится в преддверии Международного Дня инвалидов и давно уже стал традиционным для Калмыкии. Он проводится с целью развития и пропаганды физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями, привлечения внимания к проблемам инвалидов. Победители будут награждены дипломами и медалями.



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