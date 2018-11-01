Юные борцы проверили свое мастерство

Восьмой Республиканский турнир памяти Владимира Манджиева собрал более 200 юных атлетов. Он относиться к числу наиболее престижных и попасть на эти встречи стремятся не только калмыцкие спортсмены, но и,

организованный по инициативе коллег, друзей, одноклассников, проводится в статусе – республиканского. И с каждым годом количество участников растет. Нынешний, восьмой, собрал более 200 юных атлетов.



Второй год подряд приезжает на соревнования команда из Кизляра, где действует одна из лучших школ по подготовке юных борцов. Там совершенствует мастерство «вольник» из Элисты Сергей Клименко, участник нынешних соревнований. В прошлом году – он был лучшим в своей весовой категории. Восьмой Республиканский турнир памяти Владимира Манджиева собрал более 200 юных атлетов. Он относиться к числу наиболее престижных и попасть на эти встречи стремятся не только калмыцкие спортсмены, но и,организованный по инициативе коллег, друзей, одноклассников, проводится в статусе – республиканского. И с каждым годом количество участников растет. Нынешний, восьмой, собрал более 200 юных атлетов.Второй год подряд приезжает на соревнования команда из Кизляра, где действует одна из лучших школ по подготовке юных борцов. Там совершенствует мастерство «вольник» из Элисты Сергей Клименко, участник нынешних соревнований. В прошлом году – он был лучшим в своей весовой категории.



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