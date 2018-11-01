В Элисте стартует 8-й открытый турнир по художественной гимнастике "Маленькая фея"

Сегодня во Дворце спорта имени Калдарикова стартует 8-й открытый турнир по художественной гимнастике "Маленькая фея" на призы олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В соревнованиях примут участие сотни юных граций из Элисты, районов Калмыкии и других регионов Юга России.



По традиции медали буду разыграны в командном и личном первенствах, а также по отдельным дисциплинам. Турнир поможет проверить насколько готовы девочки к будущим соревнованиям.



Напомним, сейчас Алина Макаренко является тренером сборной Калмыкии. Сегодня во Дворце спорта имени Калдарикова стартует 8-й открытый турнир по художественной гимнастике "Маленькая фея" на призы олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В соревнованиях примут участие сотни юных граций из Элисты, районов Калмыкии и других регионов Юга России.По традиции медали буду разыграны в командном и личном первенствах, а также по отдельным дисциплинам. Турнир поможет проверить насколько готовы девочки к будущим соревнованиям.Напомним, сейчас Алина Макаренко является тренером сборной Калмыкии.



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