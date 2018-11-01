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Сегодня, 12:17

Спортсмены из Калмыкии стали победителями и призёрами открытого чемпионата мира по грэпплингу


Спортсмены из Калмыкии стали победителями и призёрами открытого чемпионата мира по грэпплингуСпортсмены из Калмыкии стали победителями и призёрами открытого чемпионата мира по грэпплингу. Он состоялся в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Из города на Неве ребята привезли 18 медалей и грамоты.

Грэпплингом восьмилетний Данир Цаганов занимается уже более двух лет. За это время он не раз становился победителем и призером республиканских, всероссийских и даже международных турниров. Теперь в его копилке и медаль открытого чемпионата мира.

Ребята впервые участвовали в состязаниях такого масштаба. Все восемь спортсменов, представлявших Калмыкию, заняли призовые места. И заработали 14 медалей разного достоинства. Продемонстрировать свои сильные стороны помогла поддержка родных, а еще многочасовые тренировки и конечно воля к победе, говорят ребята.

Новый вид единоборства – грэпплинг – за короткое время стал в степном регионе очень популярным. Только на этой площадке тренируется почти полсотни ребят от пяти до 12 лет. Большая часть времени на тренировке уделяется развитию физической формы, силовым упражнениям. От других единоборств грэпплинг отличается тем, что совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин.

Многие родители стараются отдать своих детей именно в этот вид спорта. Они отмечают, что занятия грэпплингом не только развивают физическую форму ребенка, но и воспитывают характер.

Впереди у спортсменов еще много тренировок и ответственных турниров. Уже в эти выходные состоится республиканское первенство по грэпплингу. А в начале декабря ребята примут участие во всероссийских соревнованиях.



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