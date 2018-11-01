Калмыцкие шахматисты заняли призовые места

Воспитанники республиканской спортивной школы по шахматам заняли призовые места по итогам первенства Южного федерального округа. О том, что соревнование было насыщенное, и как нелегко было обыграть соперников, ребята рассказали журналистам на сегодняшнем брифинге.



Первенство по традиции проходило в поселке Лоо Краснодарского края. В нем приняли участие более 300 сильнейших шахматистов из разных городов ЮФО.



Калмыцкие спортсмены показали свои способности по решению шахматных композиций, блиц-турнире, отличились в классической игре.



По словам директора спортивной школы Полины Эрендженовой, с каждым годом становится все больше ребят, которые серьезны увлечены древней игрой. Воспитанники республиканской спортивной школы по шахматам заняли призовые места по итогам первенства Южного федерального округа. О том, что соревнование было насыщенное, и как нелегко было обыграть соперников, ребята рассказали журналистам на сегодняшнем брифинге.Первенство по традиции проходило в поселке Лоо Краснодарского края. В нем приняли участие более 300 сильнейших шахматистов из разных городов ЮФО.Калмыцкие спортсмены показали свои способности по решению шахматных композиций, блиц-турнире, отличились в классической игре.По словам директора спортивной школы Полины Эрендженовой, с каждым годом становится все больше ребят, которые серьезны увлечены древней игрой.



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