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Сегодня, 12:11

Калмыцкие шахматисты заняли призовые места


Калмыцкие шахматисты заняли призовые местаВоспитанники республиканской спортивной школы по шахматам заняли призовые места по итогам первенства Южного федерального округа. О том, что соревнование было насыщенное, и как нелегко было обыграть соперников, ребята рассказали журналистам на сегодняшнем брифинге.

Первенство по традиции проходило в поселке Лоо Краснодарского края. В нем приняли участие более 300 сильнейших шахматистов из разных городов ЮФО.

Калмыцкие спортсмены показали свои способности по решению шахматных композиций, блиц-турнире, отличились в классической игре.

По словам директора спортивной школы Полины Эрендженовой, с каждым годом становится все больше ребят, которые серьезны увлечены древней игрой.



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