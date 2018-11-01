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Сегодня, 12:09

В Артезиане состоялся второй республиканский турнир по греко–римской борьбе


В Артезиане состоялся второй республиканский турнир по греко–римской борьбеРеспубликанское спортивное ведомство получило в своё распоряжение ещё один новый прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс, что находится в поселке Артезиан Черноземельского района. Это спортивное сооружение было возведено за счет личных средств местного предпринимателя. А накануне в спортклубе этого отдаленного населенного пункта Калмыкии состоялся второй республиканский турнир по греко–римской борьбе на призы «Братьев Городоваевых». Участие в нем приняли 140 спортсменов республики.

Участникам турнира по греко-римской борьбе от 7 до 14 лет. Однако, схватки на ковре далеко не детские. Максимальные - 8 баллов получает победитель. «Здесь главное правила», - говорит Айрат Лиджиев. Из своих 7-ми лет борьбой он занимается уже более 4-х лет. За это время он стал неоднократным призером межрегиональных турниров. Вот и на этот раз Айрат стал лучшим в весе до 24 –х килограммов

Эффективно произвести захват, провести ряд приемов и не дать сопернику ни единого шанса овладеть ситуацией. В этом и заключается мастерство маститых борцов. У каждой победы своя цена. Успех в стартовом бою - лишь первый шаг к пьедесталу.

Большую часть медалей получили хозяева турнира – артезианцы. И это понятно, ведь этим мальчишкам, увлеченным борьбой, есть на кого ровняться. Из стен спортивного клуба вышел и их знаменитый земляк, бронзовый призёр олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов.

Сегодня в Калмыкии классической борьбой увлечены тысячи ребят. Секции работают практически в каждом районе. Поэтому не случайно два года назад в Артезиане был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивное сооружение возводилось на средства местного предпринимателя Юрия Городоваева. Теперь сельский дворец спорта стал собственностью республики. Соглашение об этом было подписано накануне.

Республиканские власти ставят перед собой амбициозные планы, растить здесь исключительно чемпионов. Для юных спортсменов будут подбираться опытные тренеры. Не исключено, что они приедут и из других регионов.

Четыре минуты, чтобы проявить себя – и судья воздевает руку победителя к небу. Всем 12-ти призерам турнира подготовили в подарок велосипед. А путем жеребьевки главный приз соревнований братьев Городоваевых - мотоцикл, достался артезианцу Улану Гучинову.



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