В рамках Всероссийского турнира памяти Церена Санджиевича Балзанова продолжаются предварительные боксерские бои

Предварительные боксерские бои продолжатся сегодня в региональном центре спортивной подготовке сборных команд.



Накануне там торжественно открылся Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Санджиевича Балзанова. В борьбе за звание сильнейшего на ринг выйдут более ста атлетов в двух возрастных категориях от 12 до 14 лет и от 15 до 16 лет. Как отмечают организаторы, с каждым годом ребят, представляющих Калмыкию, становится больше. В этот раз честь степного региона будут защищать 39 человек. Начало боксерских поединков сегодня в три часа дня. Все желающие могут прийти и посмотреть зрелищное спортивное действо бесплатно.



Для сборной Карачаево-Черкесии первые бои состоялись накануне. Ребята смогли продемонстрировать свою подготовку. Предварительные боксерские бои продолжатся сегодня в региональном центре спортивной подготовке сборных команд.Накануне там торжественно открылся Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Санджиевича Балзанова. В борьбе за звание сильнейшего на ринг выйдут более ста атлетов в двух возрастных категориях от 12 до 14 лет и от 15 до 16 лет. Как отмечают организаторы, с каждым годом ребят, представляющих Калмыкию, становится больше. В этот раз честь степного региона будут защищать 39 человек. Начало боксерских поединков сегодня в три часа дня. Все желающие могут прийти и посмотреть зрелищное спортивное действо бесплатно.Для сборной Карачаево-Черкесии первые бои состоялись накануне. Ребята смогли продемонстрировать свою подготовку.



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