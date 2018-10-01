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Сегодня, 13:44

В Элисте стартует 13-й Всероссийский турнир по боксу среди юношей


В Элисте стартует 13-й Всероссийский турнир по боксу среди юношейСегодня стартует 13-й Всероссийский турнир по боксу среди юношей памяти Заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. Соревнования будут продолжаться четыре дня в спортивном комплексе «Ойрат арена». Торжественное открытие в 17 часов.

Предварительные бои будут идти ежедневно с трех до семи вечера. В субботу начнутся полуфиналы. В воскресенье – поединки за золото.



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