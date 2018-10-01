В Элисте стартует Всероссийский турнир по боксу среди юношей

Завтра стартует 13-й Всероссийский турнир по боксу среди юношей памяти Заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. Соревнования будут продолжаться четыре дня в спортивном комплексе «Ойрат арена».



Торжественное открытие в 17 часов. Предварительные бои будут идти ежедневно с 3-х до семи вечера. В субботу начнутся полуфиналы. Завтра стартует 13-й Всероссийский турнир по боксу среди юношей памяти Заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. Соревнования будут продолжаться четыре дня в спортивном комплексе «Ойрат арена».Торжественное открытие в 17 часов. Предварительные бои будут идти ежедневно с 3-х до семи вечера. В субботу начнутся полуфиналы.



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