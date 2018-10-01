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Сегодня, 13:31

Звезды футбола – в Элисте


Звезды футбола – в ЭлистеЗвезды футбола – в Элисте. В рамках проекта общероссийского Народного фронта «Легенды спорта – детям» мастер-класс для юных футболистов Калмыкии провели обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин и Чемпион России, защитник Локомотива Дмитрий Сенников. Подростки разыграли Кубок ОНФ, но проигравшие не сильно расстроились, получив автограф легендарных игроков.

Небольшое поле, ветерок, солнце. Юные футболисты наслаждаются игрой вместе с Евгением Алдониным под команды Дмитрия Сенникова. Полузащитник ЦСКА, что называется, повесил бутсы на гвоздь всего несколько месяцев назад. Сейчас руководит двумя детскими футбольными школами. Поэтому работа с подрастающим поколением – для Алдонина вполне привычна.

Развитие детского спорта – приоритетная задача и для Дмитрия Сенникова. Его работа и сейчас связана с Российским футбольным союзом.

Сам турнир на Кубок ОНФ собрал в эти дни 8 команд. Более ста юных футболистов продемонстрировали свои таланты. В итоге победа досталась элистинцам 2007 года рождения. Однако, на этом соревновании ребята получили гораздо больше, чем просто удовольствие от любимой игры. Мастер-класс с чемпионами, ценные советы, наставления и даже критика знаменитых спортсменов воспринимались на «ура».

Между тем, и сами ребята произвели впечатление на звёзд ЦСКА и Локомотива. Желание играть – налицо, отметили гости. Они с удовольствием вспоминали, как приезжали в Элисту на матчи с Ураланом в составе своих клубов. И Алдонин, и Сенников уверены, что если в республике будет команда всероссийского уровня, то эти юные футболисты получат возможность добиться успехов. Главное, как можно чаще принимать участие в межрегиональных турнирах.

Евгений Алдонин и сам доказал, что мечты сбываются. Уроженец не самого футбольного города – Ялты – стал легендой ЦСКА и сборной России.

Сам проект ОНФ «Легенды спорта – детям» стартовал год назад. За это время в регионах были проведены сотни мастер-классов для детей от олимпийских чемпионов, призеров мировых и европейских первенств по всем видам спорта. Главная цель программы – популяризация здорового образа жизни среди подрастающего поколения, а задача простая – дарить детям радость

Кстати, звезд футбола пригласили в Элисту по просьбе регионального штаба ОНФ. Этот вид спорта – остается одним из самых популярных в Калмыкии, несмотря на то, что в большом Российском футболе – республика пока не представлена. Детям эта идея пришлась по душе. Фотосессия, автографы, возможность задать кумирам вопрос и узнать профессиональные секреты – воодушевили ребят не меньше чем сам турнир. И победители, и проигравшие со звездами общались на равных.



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