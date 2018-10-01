В Элисте прошли соревнования по спидкубингу

Свыше 50 участников из разных регионов России сразились в скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок. Состязания состоялись в Элисте во дворце шахмат.



С 2017 года для Калмыкии они стали регулярными. В 18 номинациях студенты и школьники продемонстрировали свои навыки и умения, в том числе сборку кубика Рубика вслепую и одной рукой.



Многие из них тренировались не один год. Результаты турнира по спидкубингу будут занесены в международную базу этого вида спорта. Свыше 50 участников из разных регионов России сразились в скоростной сборке кубика Рубика и других головоломок. Состязания состоялись в Элисте во дворце шахмат.С 2017 года для Калмыкии они стали регулярными. В 18 номинациях студенты и школьники продемонстрировали свои навыки и умения, в том числе сборку кубика Рубика вслепую и одной рукой.Многие из них тренировались не один год. Результаты турнира по спидкубингу будут занесены в международную базу этого вида спорта.



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