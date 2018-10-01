Калмыцкие дзюдоисты успешно выступили в Ставрополе

В копилке калмыцких дзюдоистов 14 медалей различного достоинства межрегионального турнира в Ставропольском крае. Несмотря на юный возраст, ребята продемонстрировали отличную технику и тактику. Завоевала путевку на первенство России и калмыцкая команда.



Лишить противника устойчивого положения Цагане Гучиновой легко. Единственная девочка в своей возрастной группе на татами – настоящий боец. Ее мечта – попасть в сборную России. Юная самбистка в этом году отличилась, взяв «золото» на четвертом всероссийском турнире среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения в Воронежской области. Со счетом 7:1 в финале она одержала победу над спортсменкой из Пензы



14 медалей разного достоинства с межрегионального турнира по дзюдо среди мальчиков привезли и воспитанники элистинского клуба «Аварга». Чемпионат прошел в Ставропольском крае. Золото в весе до 38 килограммов завоевал Ашхут Бамбаев. Неоднократный призёр всероссийских и международных соревнований в финале победил Сергея Ушланова из Ставрополя.



Успех Ашхута повторил Чингиз Шагальдинов среди 11-летних в весе до 46 килограммов. В главной схватке юноша одолел Бориса Боброва из города Ессентуки. Среди 13-летних и младше лучшим стал Алексей Кожихов, в финале победивший Армена Сааккяна из Ставрополя. А элистинец Ислам Молошников не оставил шансов волгоградскому дзюдоисту. Еще пять элистинцев стали обладателями серебряных медалей. Близок к победе в весе до 32 килограммов был Баир Харцхаев. Но золото все, же уступил.



Все эти ребята занимаются под руководством тренера Анджа Музыкова.



Сейчас в секции дзюдо и самбо занимаются более 250 человек. Однако, зал, в котором проводятся занятия, принадлежит другой организации. Так что проблема с помещением есть. Тем не менее, ближайшие соревнования у юных спортсменов уже через две недели. Ребята готовятся к республиканскому турниру по самбо памяти заслуженного летчика Джоржа Джимбинова. За награды будут бороться 160 участников из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Калмыкию представят 40 атлетов. В копилке калмыцких дзюдоистов 14 медалей различного достоинства межрегионального турнира в Ставропольском крае. Несмотря на юный возраст, ребята продемонстрировали отличную технику и тактику. Завоевала путевку на первенство России и калмыцкая команда.Лишить противника устойчивого положения Цагане Гучиновой легко. Единственная девочка в своей возрастной группе на татами – настоящий боец. Ее мечта – попасть в сборную России. Юная самбистка в этом году отличилась, взяв «золото» на четвертом всероссийском турнире среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения в Воронежской области. Со счетом 7:1 в финале она одержала победу над спортсменкой из Пензы14 медалей разного достоинства с межрегионального турнира по дзюдо среди мальчиков привезли и воспитанники элистинского клуба «Аварга». Чемпионат прошел в Ставропольском крае. Золото в весе до 38 килограммов завоевал Ашхут Бамбаев. Неоднократный призёр всероссийских и международных соревнований в финале победил Сергея Ушланова из Ставрополя.Успех Ашхута повторил Чингиз Шагальдинов среди 11-летних в весе до 46 килограммов. В главной схватке юноша одолел Бориса Боброва из города Ессентуки. Среди 13-летних и младше лучшим стал Алексей Кожихов, в финале победивший Армена Сааккяна из Ставрополя. А элистинец Ислам Молошников не оставил шансов волгоградскому дзюдоисту. Еще пять элистинцев стали обладателями серебряных медалей. Близок к победе в весе до 32 килограммов был Баир Харцхаев. Но золото все, же уступил.Все эти ребята занимаются под руководством тренера Анджа Музыкова.Сейчас в секции дзюдо и самбо занимаются более 250 человек. Однако, зал, в котором проводятся занятия, принадлежит другой организации. Так что проблема с помещением есть. Тем не менее, ближайшие соревнования у юных спортсменов уже через две недели. Ребята готовятся к республиканскому турниру по самбо памяти заслуженного летчика Джоржа Джимбинова. За награды будут бороться 160 участников из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Калмыкию представят 40 атлетов.



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