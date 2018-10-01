Калмыцкие спортсмены отличились на чемпионате России по пауэрлифтингу. Он состоялся в городе Волжский. Помериться силами приехали более 200 человек из разных уголков страны.



Самым возрастным участником оказался наш земляк, многократный чемпион мира, Европы по гиревому спорту 81-летний Александр Дамбинов, который завоевал золото в своей весовой категории, установив мировой рекорд.



В командном зачете спортсмены Калмыкии заняли первую строчку таблицы. Калмыцкие спортсмены отличились на чемпионате России по пауэрлифтингу. Он состоялся в городе Волжский. Помериться силами приехали более 200 человек из разных уголков страны.Самым возрастным участником оказался наш земляк, многократный чемпион мира, Европы по гиревому спорту 81-летний Александр Дамбинов, который завоевал золото в своей весовой категории, установив мировой рекорд.В командном зачете спортсмены Калмыкии заняли первую строчку таблицы.



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