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Сегодня, 12:22

Калмыцкие спортсмены отличились на чемпионате России по пауэрлифтингу


Калмыцкие спортсмены отличились на чемпионате России по пауэрлифтингуКалмыцкие спортсмены отличились на чемпионате России по пауэрлифтингу. Он состоялся в городе Волжский. Помериться силами приехали более 200 человек из разных уголков страны.

Самым возрастным участником оказался наш земляк, многократный чемпион мира, Европы по гиревому спорту 81-летний Александр Дамбинов, который завоевал золото в своей весовой категории, установив мировой рекорд.

В командном зачете спортсмены Калмыкии заняли первую строчку таблицы.



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