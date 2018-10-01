В Элисте пройдет 5-й Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе

С 12 по 14 октября в Элисте на площадке спорткомплекса Ойрат – Арена состоится 5-й Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти первого Президента федерации вольной борьбы Калмыкии Санана Личгоряева.



В соревнованиях примут участие борцы Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Турнир соберет сильнейших спортсменов. Главный приз автомобиль и титул победителя. С 12 по 14 октября в Элисте на площадке спорткомплекса Ойрат – Арена состоится 5-й Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти первого Президента федерации вольной борьбы Калмыкии Санана Личгоряева.В соревнованиях примут участие борцы Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Турнир соберет сильнейших спортсменов. Главный приз автомобиль и титул победителя.



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