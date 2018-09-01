В течение двух дней в спортивном комплексе «Надежда» будет проходить открытый городской турнир по мини-футболу на «Кубок Главы Администрации Элисты». Сегодня состоятся игры в группах. А завтра – финальные матчи.



Победители и призеры будут награждены дипломами и денежными призами. Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок. В течение двух дней в спортивном комплексе «Надежда» будет проходить открытый городской турнир по мини-футболу на «Кубок Главы Администрации Элисты». Сегодня состоятся игры в группах. А завтра – финальные матчи.Победители и призеры будут награждены дипломами и денежными призами. Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок.



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