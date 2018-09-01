22 сентября в Элисте состоится Фестиваль адаптивного спорта «Элиста – город равных возможностей». Второй по счету слет соберет около 200 спортсменов из Элисты, районов республики, а также из городов Ипатово и Благодарный Ставропольского края.





Принять участие в соревнованиях может каждый желающий от 14 лет. В программе - 12 дисциплин. Всего будет разыграно 36 комплектов наград. Начало в 11 часов. 22 сентября в Элисте состоится Фестиваль адаптивного спорта «Элиста – город равных возможностей». Второй по счету слет соберет около 200 спортсменов из Элисты, районов республики, а также из городов Ипатово и Благодарный Ставропольского края.Принять участие в соревнованиях может каждый желающий от 14 лет. В программе - 12 дисциплин. Всего будет разыграно 36 комплектов наград. Начало в 11 часов.



Смотреть полный выпуск новостей



