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Сегодня, 13:30

В Элисте состоится Фестиваль адаптивного спорта


В Элисте состоится Фестиваль адаптивного спорта22 сентября в Элисте состоится Фестиваль адаптивного спорта «Элиста – город равных возможностей». Второй по счету слет соберет около 200 спортсменов из Элисты, районов республики, а также из городов Ипатово и Благодарный Ставропольского края.


Принять участие в соревнованиях может каждый желающий от 14 лет. В программе - 12 дисциплин. Всего будет разыграно 36 комплектов наград. Начало в 11 часов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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