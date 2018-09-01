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Сегодня, 12:11

Калмыцкие боксеры выступят на чемпионате России


Калмыцкие боксеры выступят на чемпионате РоссииЗолото, серебро и бронза – таковы награды калмыцких спортсменов на Чемпионате ЮФО по боксу в Краснодаре. Вот имена авторов этих побед – Чингиз Натыров, Богдан Шишкин, Алексей Басханжиев. Все трое получили право выступать на чемпионате России, который состоится в октябре в Якутске.

Свою победу воспитанники балзановской школы бокса также связывают со встречей со знаменитыми боксерами, которые накануне в Элисте давали мастер – классы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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