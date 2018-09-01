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Сегодня, 12:15

Калмыцкие каратисты взяли три золотые медали


Калмыцкие каратисты взяли три золотые медалиТри медали высшей пробы завоевали спортсмены Калмыкии на 11 открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В городе Анапа, где состоялись соревнования, собрались ребята из разных регионов страны. Школьники выступали в самом массовом виде единоборств – каратэ.

Не в первый раз юные атлеты Калмыкии принимали участие в этом грандиозном событии, которое не без основания считают воротами в большой мир спорта. Трое каратистов представляли степной регион. Артем Лагодин со счетом 2:1 одержал победу в финальных поединках над представителем Ставропольского края. Всего же в категории до 38 килограммов на победу претендовали 16 человек. Турнир проходил по олимпийской системе, право на ошибку не было ни у кого.

Представительницы прекрасной половины Даяна Микиткеева и Елизавета Григорьева также поднялись на высшую ступень пьедестала. В двух встречах Елизавета досрочно завоевала первое место. А вот Даяне золото досталось с большим трудом. В финале она встретилась со спортсменкой из Московской области и одержала волевую победу со счетом 3:1.

Усиленные тренировки, летние сборы - послужили успешным залогом успешного выступления. Юные каратисты оправдали все надежды и добились максимального результата – три золотые медали из трех. Сейчас в клубе занимаются ребята самого разного возраста. Здесь созданы комфортные условия для тренировок – просторный, светлый зал, отдельные раздевалки, инвентарь, который будет пополняться и в этом году. И все это благодаря руководству региона, отметил тренер Очир Манджиев.

Сейчас ребята собираются за новыми медалями. Идет подготовка к Всероссийским соревнованиям, которые состоятся в октябре в Московской области.



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