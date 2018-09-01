Калмыцкие каратисты взяли три золотые медали

Три медали высшей пробы завоевали спортсмены Калмыкии на 11 открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В городе Анапа, где состоялись соревнования, собрались ребята из разных регионов страны. Школьники выступали в самом массовом виде единоборств – каратэ.



Не в первый раз юные атлеты Калмыкии принимали участие в этом грандиозном событии, которое не без основания считают воротами в большой мир спорта. Трое каратистов представляли степной регион. Артем Лагодин со счетом 2:1 одержал победу в финальных поединках над представителем Ставропольского края. Всего же в категории до 38 килограммов на победу претендовали 16 человек. Турнир проходил по олимпийской системе, право на ошибку не было ни у кого.



Представительницы прекрасной половины Даяна Микиткеева и Елизавета Григорьева также поднялись на высшую ступень пьедестала. В двух встречах Елизавета досрочно завоевала первое место. А вот Даяне золото досталось с большим трудом. В финале она встретилась со спортсменкой из Московской области и одержала волевую победу со счетом 3:1.



Усиленные тренировки, летние сборы - послужили успешным залогом успешного выступления. Юные каратисты оправдали все надежды и добились максимального результата – три золотые медали из трех. Сейчас в клубе занимаются ребята самого разного возраста. Здесь созданы комфортные условия для тренировок – просторный, светлый зал, отдельные раздевалки, инвентарь, который будет пополняться и в этом году. И все это благодаря руководству региона, отметил тренер Очир Манджиев.



Сейчас ребята собираются за новыми медалями. Идет подготовка к Всероссийским соревнованиям, которые состоятся в октябре в Московской области. Три медали высшей пробы завоевали спортсмены Калмыкии на 11 открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств. В городе Анапа, где состоялись соревнования, собрались ребята из разных регионов страны. Школьники выступали в самом массовом виде единоборств – каратэ.Не в первый раз юные атлеты Калмыкии принимали участие в этом грандиозном событии, которое не без основания считают воротами в большой мир спорта. Трое каратистов представляли степной регион. Артем Лагодин со счетом 2:1 одержал победу в финальных поединках над представителем Ставропольского края. Всего же в категории до 38 килограммов на победу претендовали 16 человек. Турнир проходил по олимпийской системе, право на ошибку не было ни у кого.Представительницы прекрасной половины Даяна Микиткеева и Елизавета Григорьева также поднялись на высшую ступень пьедестала. В двух встречах Елизавета досрочно завоевала первое место. А вот Даяне золото досталось с большим трудом. В финале она встретилась со спортсменкой из Московской области и одержала волевую победу со счетом 3:1.Усиленные тренировки, летние сборы - послужили успешным залогом успешного выступления. Юные каратисты оправдали все надежды и добились максимального результата – три золотые медали из трех. Сейчас в клубе занимаются ребята самого разного возраста. Здесь созданы комфортные условия для тренировок – просторный, светлый зал, отдельные раздевалки, инвентарь, который будет пополняться и в этом году. И все это благодаря руководству региона, отметил тренер Очир Манджиев.Сейчас ребята собираются за новыми медалями. Идет подготовка к Всероссийским соревнованиям, которые состоятся в октябре в Московской области.



Смотреть полный выпуск новостей



