Торжественно завершился международный чемпионат мира по боксу среди студентов в Элисте. Этот праздник в стенах Ойрат – арены собрал лучших атлетов в студенческой среде на планете. Это было зрелищно и красиво.



Сразу после прозвучавшего гимна международной федерации студенческого спорта в Центральный зал Ойрат арены, где проходили бои мирового турнира, вносят флаги стран – участниц. Их 22. Как отмечают организаторы, нынешний, 8 –мой по счету чемпионат мира по боксу среди студентов в Элисте удерживает 2 место после Турции по количеству студенческих сборных, пожелавших принять в нем участие. Тем ценнее полученные награды.



Организаторы - Международная федерация студенческого спорта и Российский студенческий спортивный Союз - в свою очередь отмечают неоспоримый вклад руководства и Правительства Калмыкии в подготовке мероприятия мирового уровня.



В знак признания заслуг – памятные медали FISU. Награды вручены главе республики Алексею Орлову, директору спорткомплекса «Ойрат-арена» Тереку Дорджиеву, руководителю волонтерского корпуса Джиргал Ильцарановой. А первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза Нурулла Саттаров был удостоен еще и почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РК».



Отмечен и уровень подготовки сборных, принявших участие в мировом чемпионате в Элисте.



Всего же было разыграно 52 комплекта медалей. Наибольшее количество наград завоевала сборная России. В ее копилке: пять золотых медалей, 4 серебряных и две бронзовых. Орнела Хетеева – единственная женщина в нашей команде, завоевавшая «золото



А в ставшем кульминацией соревнования завершающем мировой турнир бою – тяжеловес Павел Дорошилов сумел поставить победную точку для российской сборной. В его спортивной карьере - это первое «золото».



А еще спортсмены и специалисты говорят о том, что одно из слагаемых успешного выступления – это комфортные условия, созданные для них в Элисте.



Турнир в Элисте стал рекордным и по количеству гостей, среди которых легенды мирового бокса. Александр Лебзяк – один из них. Олимпийский, чемпион мира и Европы, обладатель звания Лучший тренер года не только имел возможность оценить выступления спортсменов на чемпионате, но и пообщаться с юными любителями спорта, провести мастер – класс.



Специалисты пророчат Элисте будущее столицы еще более масштабных спортивных форумов. Торжественно завершился международный чемпионат мира по боксу среди студентов в Элисте. Этот праздник в стенах Ойрат – арены собрал лучших атлетов в студенческой среде на планете. Это было зрелищно и красиво.Сразу после прозвучавшего гимна международной федерации студенческого спорта в Центральный зал Ойрат арены, где проходили бои мирового турнира, вносят флаги стран – участниц. Их 22. Как отмечают организаторы, нынешний, 8 –мой по счету чемпионат мира по боксу среди студентов в Элисте удерживает 2 место после Турции по количеству студенческих сборных, пожелавших принять в нем участие. Тем ценнее полученные награды.Организаторы - Международная федерация студенческого спорта и Российский студенческий спортивный Союз - в свою очередь отмечают неоспоримый вклад руководства и Правительства Калмыкии в подготовке мероприятия мирового уровня.В знак признания заслуг – памятные медали FISU. Награды вручены главе республики Алексею Орлову, директору спорткомплекса «Ойрат-арена» Тереку Дорджиеву, руководителю волонтерского корпуса Джиргал Ильцарановой. А первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза Нурулла Саттаров был удостоен еще и почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РК».Отмечен и уровень подготовки сборных, принявших участие в мировом чемпионате в Элисте.Всего же было разыграно 52 комплекта медалей. Наибольшее количество наград завоевала сборная России. В ее копилке: пять золотых медалей, 4 серебряных и две бронзовых. Орнела Хетеева – единственная женщина в нашей команде, завоевавшая «золотоА в ставшем кульминацией соревнования завершающем мировой турнир бою – тяжеловес Павел Дорошилов сумел поставить победную точку для российской сборной. В его спортивной карьере - это первое «золото».А еще спортсмены и специалисты говорят о том, что одно из слагаемых успешного выступления – это комфортные условия, созданные для них в Элисте.Турнир в Элисте стал рекордным и по количеству гостей, среди которых легенды мирового бокса. Александр Лебзяк – один из них. Олимпийский, чемпион мира и Европы, обладатель звания Лучший тренер года не только имел возможность оценить выступления спортсменов на чемпионате, но и пообщаться с юными любителями спорта, провести мастер – класс.Специалисты пророчат Элисте будущее столицы еще более масштабных спортивных форумов.



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