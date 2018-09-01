На Чемпионате мира по боксу среди студентов финальные поединки

Сегодня у участников Чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте пройдут финальные поединки, после чего состоится церемония торжественного закрытия первенства.



В течение 6 соревновательных дней участники из 22 стран планеты боролись за звание сильнейшего.



Всего будет вручено 13 комплектов медалей в 10-ти мужских и 3-х женских весовых категориях, а также 3 командных кубка. Сегодня у участников Чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте пройдут финальные поединки, после чего состоится церемония торжественного закрытия первенства.В течение 6 соревновательных дней участники из 22 стран планеты боролись за звание сильнейшего.Всего будет вручено 13 комплектов медалей в 10-ти мужских и 3-х женских весовых категориях, а также 3 командных кубка.



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