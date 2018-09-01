В Элисте продолжается Чемпионат мира по боксу среди студентов

В Элисте продолжается 8-ой по счету Чемпионат мира по боксу среди студентов. Сегодня 4-й день соревнований. Поединки начинаются в 15 часов на базе «Ойрат-арены».



Среди участников - более 120 спортсменов из 22 стран планеты. Разыгрываются 13 комплектов медалей в 10-ти мужских и 3-х женских весовых категориях, а также 3 командных кубка.



Уже завтра, 5 сентября состоятся полуфиналы, а 6-го – финальные поединки. Вход для зрителей на все мероприятия турнира свободный. В Элисте продолжается 8-ой по счету Чемпионат мира по боксу среди студентов. Сегодня 4-й день соревнований. Поединки начинаются в 15 часов на базе «Ойрат-арены».Среди участников - более 120 спортсменов из 22 стран планеты. Разыгрываются 13 комплектов медалей в 10-ти мужских и 3-х женских весовых категориях, а также 3 командных кубка.Уже завтра, 5 сентября состоятся полуфиналы, а 6-го – финальные поединки. Вход для зрителей на все мероприятия турнира свободный.



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