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Сегодня, 12:16

В Элисте продолжается Чемпионат мира по боксу среди студентов


В Элисте продолжается Чемпионат мира по боксу среди студентовВ Элисте продолжается 8-ой по счету Чемпионат мира по боксу среди студентов. Сегодня 4-й день соревнований. Поединки начинаются в 15 часов на базе «Ойрат-арены».

Среди участников - более 120 спортсменов из 22 стран планеты. Разыгрываются 13 комплектов медалей в 10-ти мужских и 3-х женских весовых категориях, а также 3 командных кубка.

Уже завтра, 5 сентября состоятся полуфиналы, а 6-го – финальные поединки. Вход для зрителей на все мероприятия турнира свободный.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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