Богдан Шишкин выбыл из турнира

Сегодня третий день чемпионата мира по боксу. Богдан Шишкин, выступавший в составе сборной России, выбыл из турнира. Он проходит по олимпийской системе. Калмыцкий боксер, не смог противостоять гостю ринга - атлету из Казахстана. Соперник оказался достойным. В этот раз, как говорят судьи, Богдан использовал свой боксерский потенциал не в полную силу. Сегодня третий день чемпионата мира по боксу. Богдан Шишкин, выступавший в составе сборной России, выбыл из турнира. Он проходит по олимпийской системе. Калмыцкий боксер, не смог противостоять гостю ринга - атлету из Казахстана. Соперник оказался достойным. В этот раз, как говорят судьи, Богдан использовал свой боксерский потенциал не в полную силу.



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