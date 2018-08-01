Завтра в Элисте состоится открытие Чемпионата мира по боксу среди студентов. Будет осуществляться круглосуточное обеспечение правопорядка. Ежедневно планируется задействовать более 50 сотрудников органов внутренних дел. Участники турнира уже проводят тренировки.



Напомним, в составе сборной России честь Калмыкии защищает Богдан Шишкин. Завтра в Элисте состоится открытие Чемпионата мира по боксу среди студентов. Будет осуществляться круглосуточное обеспечение правопорядка. Ежедневно планируется задействовать более 50 сотрудников органов внутренних дел. Участники турнира уже проводят тренировки.Напомним, в составе сборной России честь Калмыкии защищает Богдан Шишкин.



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