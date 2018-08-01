До старта Чемпионата мира по боксу среди студентов остались считанные дни. Торжественное его открытие состоится 1 сентября в 15.00 в спортивном комплексе «Ойрат Арена» в Элисте. Восьмое по счету мировое первенство, по данным организаторов, примет более 120 студентов из 20 стран. По количеству участников оно превосходит предыдущие семь. Многочисленным был лишь первый чемпионат, который состоялся в Турции в 2004 году.



По словам исполнительного директора Российского студенческого спортивного Союза Дмитрия Киселева, подготовка к проведению масштабного мероприятия шла в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон. Кроме того, руководством республики предусмотрены мероприятия культурного – просветительского характера. Пожалуй, это самый важный аспект в проведении мероприятий такого уровня, в которых участвуют молодежь,



Зрителям представится возможность наблюдать бокс с участием не только юношей, но и девушек. В списках на сегодня значатся 18 представителей прекрасного пола, для них определены - 3 весовые категории, для мужчин – втрое больше. До старта Чемпионата мира по боксу среди студентов остались считанные дни. Торжественное его открытие состоится 1 сентября в 15.00 в спортивном комплексе «Ойрат Арена» в Элисте. Восьмое по счету мировое первенство, по данным организаторов, примет более 120 студентов из 20 стран. По количеству участников оно превосходит предыдущие семь. Многочисленным был лишь первый чемпионат, который состоялся в Турции в 2004 году.По словам исполнительного директора Российского студенческого спортивного Союза Дмитрия Киселева, подготовка к проведению масштабного мероприятия шла в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон. Кроме того, руководством республики предусмотрены мероприятия культурного – просветительского характера. Пожалуй, это самый важный аспект в проведении мероприятий такого уровня, в которых участвуют молодежь,Зрителям представится возможность наблюдать бокс с участием не только юношей, но и девушек. В списках на сегодня значатся 18 представителей прекрасного пола, для них определены - 3 весовые категории, для мужчин – втрое больше.



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