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Сегодня, 12:25

До старта Чемпионата мира по боксу среди студентов остались считанные дни


До старта Чемпионата мира по боксу среди студентов остались считанные дниДо старта Чемпионата мира по боксу среди студентов остались считанные дни. Торжественное его открытие состоится 1 сентября в 15.00 в спортивном комплексе «Ойрат Арена» в Элисте. Восьмое по счету мировое первенство, по данным организаторов, примет более 120 студентов из 20 стран. По количеству участников оно превосходит предыдущие семь. Многочисленным был лишь первый чемпионат, который состоялся в Турции в 2004 году.

По словам исполнительного директора Российского студенческого спортивного Союза Дмитрия Киселева, подготовка к проведению масштабного мероприятия шла в тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон. Кроме того, руководством республики предусмотрены мероприятия культурного – просветительского характера. Пожалуй, это самый важный аспект в проведении мероприятий такого уровня, в которых участвуют молодежь,

Зрителям представится возможность наблюдать бокс с участием не только юношей, но и девушек. В списках на сегодня значатся 18 представителей прекрасного пола, для них определены - 3 весовые категории, для мужчин – втрое больше.



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