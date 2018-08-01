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Вчера, 21:31

Волонтеры к чемпионату мира по боксу среди студентов готовы


Волонтеры к чемпионату мира по боксу среди студентов готовыДо чемпионата мира по боксу среди студентов остаются считанные дни. Важная роль в проведение международного первенства отводится и волонтерам, отметил глава республики в ходе сегодняшней встречи со студентами КалмГУ и медколледжа.

На вопросы сегодня ответил исполнительный директор Российского студенческого спортивного союза Дмитрий Киселев, который еще несколько месяцев назад организовал обучение и тренинги добровольцев. Ребята уже четко знают, в чем заключается их работа в ходе такого масштабного мероприятия. Среди задач также и создание атмосферы праздника.

По словам Алексея Орлова, восприятие Калмыкии и в целом страны, во многом зависит от работы волонтеров.



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