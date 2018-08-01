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Сегодня, 12:39

До старта чемпионата мира по боксу среди студентов осталось три дня


До старта чемпионата мира по боксу среди студентов осталось три дняОстается всего несколько дней до старта чемпионата мира по боксу среди студентов. Он пройдет с 1-го по 5-е сентября в Элисте. Сборная России уже прилетела в Калмыкию. В ее составе десять юношей и три девушки. Они представят страну в каждой весовой категории.

Честь Калмыкии в команде защищает Богдан Шишкин. Готовность к проведению чемпионата специальная комиссия оценит 29 августа.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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