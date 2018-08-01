До старта чемпионата мира по боксу среди студентов осталось три дня

Остается всего несколько дней до старта чемпионата мира по боксу среди студентов. Он пройдет с 1-го по 5-е сентября в Элисте. Сборная России уже прилетела в Калмыкию. В ее составе десять юношей и три девушки. Они представят страну в каждой весовой категории.



Честь Калмыкии в команде защищает Богдан Шишкин. Готовность к проведению чемпионата специальная комиссия оценит 29 августа. Остается всего несколько дней до старта чемпионата мира по боксу среди студентов. Он пройдет с 1-го по 5-е сентября в Элисте. Сборная России уже прилетела в Калмыкию. В ее составе десять юношей и три девушки. Они представят страну в каждой весовой категории.Честь Калмыкии в команде защищает Богдан Шишкин. Готовность к проведению чемпионата специальная комиссия оценит 29 августа.



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