В Калмыкию прибыла студенческая сборная России по боксу. Сейчас спортсмены активно готовятся к соревнованиям. Напомним, с 1 по 5 сентября в Элисте пройдет грандиозное событие международного уровня – чемпионат мира.



Единственный участник чемпионата, представляющий Калмыкию, Богдан Шишкин. В состав сборной страны он вошел в марте этого года, когда стал победителем российского студенческого первенства. Тогда он одолел боксера из Татарстана Рената Хайруллина. Сейчас помимо тренировок Богдан работает над своим весом.



Несколько часов утром и вечером проводят спортсмены в зале, оттачивая приемы атаки и защиты. В Элисту они прибыли всего несколько дней назад из разных регионов страны. Но уже успели акклиматизироваться, освоиться и даже подружиться. Хотя многие из них уже встречались на различных соревнованиях и сборах. В том числе и в степной столице на студенческом чемпионате по боксу в марте этого года. Сейчас у них общая задача – достойно представить страну на международных спортивных соревнованиях.



Один из признанных лидеров нашей сборной Габил Абил Оглы Мамедов. Оренбургский спортсмен профессионально занимается боксом уже 15 лет, мастер спорта международного класса. У него множество наград, завоеванных на первенствах России и Европы. Он выступает в самой конкурентной весовой категории – до шестидесяти килограммов. В Элисту Габил Мамедов приехал, чтобы победить.



Всего в составе нашей сборной десять юношей и три девушки. А значит, они представят страну в каждой весовой категории. В Калмыкию прибыла студенческая сборная России по боксу. Сейчас спортсмены активно готовятся к соревнованиям. Напомним, с 1 по 5 сентября в Элисте пройдет грандиозное событие международного уровня – чемпионат мира.Единственный участник чемпионата, представляющий Калмыкию, Богдан Шишкин. В состав сборной страны он вошел в марте этого года, когда стал победителем российского студенческого первенства. Тогда он одолел боксера из Татарстана Рената Хайруллина. Сейчас помимо тренировок Богдан работает над своим весом.Несколько часов утром и вечером проводят спортсмены в зале, оттачивая приемы атаки и защиты. В Элисту они прибыли всего несколько дней назад из разных регионов страны. Но уже успели акклиматизироваться, освоиться и даже подружиться. Хотя многие из них уже встречались на различных соревнованиях и сборах. В том числе и в степной столице на студенческом чемпионате по боксу в марте этого года. Сейчас у них общая задача – достойно представить страну на международных спортивных соревнованиях.Один из признанных лидеров нашей сборной Габил Абил Оглы Мамедов. Оренбургский спортсмен профессионально занимается боксом уже 15 лет, мастер спорта международного класса. У него множество наград, завоеванных на первенствах России и Европы. Он выступает в самой конкурентной весовой категории – до шестидесяти килограммов. В Элисту Габил Мамедов приехал, чтобы победить.Всего в составе нашей сборной десять юношей и три девушки. А значит, они представят страну в каждой весовой категории.



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