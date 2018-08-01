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Сегодня, 13:02

В Калмыкии пройдет Всероссийский мастерский турнир по «грепплингу» и «грепплингу ГИ»


В Калмыкии пройдет Всероссийский мастерский турнир по «грепплингу» и «грепплингу ГИ»В Калмыкии 18-19 августа впервые пройдет 1-й Всероссийский мастерский турнир по «грепплингу» и «грепплингу ГИ». Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Завтра завершается онлайн регистрация участников.

В Элисту приедут лучшие спортсмены регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. А также из Саратовской области и Санкт-Петербурга.

Калмыкию представят несколько спортивных клубов, в том числе по бразильскому джиу-джитсу, смешанным и другим единоборствам. Торжественное открытие мастерского турнира состоится 13 часов, а начало всех поединков в 10 часов 19 августа. Вход свободный.



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