В Калмыкии пройдет Всероссийский мастерский турнир по «грепплингу» и «грепплингу ГИ»

В Калмыкии 18-19 августа впервые пройдет 1-й Всероссийский мастерский турнир по «грепплингу» и «грепплингу ГИ». Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Завтра завершается онлайн регистрация участников.



В Элисту приедут лучшие спортсмены регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. А также из Саратовской области и Санкт-Петербурга.



Калмыкию представят несколько спортивных клубов, в том числе по бразильскому джиу-джитсу, смешанным и другим единоборствам. Торжественное открытие мастерского турнира состоится 13 часов, а начало всех поединков в 10 часов 19 августа. Вход свободный. В Калмыкии 18-19 августа впервые пройдет 1-й Всероссийский мастерский турнир по «грепплингу» и «грепплингу ГИ». Соревнования пройдут в 13 весовых категориях. Завтра завершается онлайн регистрация участников.В Элисту приедут лучшие спортсмены регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. А также из Саратовской области и Санкт-Петербурга.Калмыкию представят несколько спортивных клубов, в том числе по бразильскому джиу-джитсу, смешанным и другим единоборствам. Торжественное открытие мастерского турнира состоится 13 часов, а начало всех поединков в 10 часов 19 августа. Вход свободный.



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