ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:11

В Элисте завершились учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастке


В Элисте завершились учебно-тренировочные сборы по художественной гимнасткеВ Элисте завершились учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастке, организованные олимпийской чемпионкой Алиной Макаренко. Чуть более недели она вместе с педагогами делилась секретами мастерства с юными спортсменками из Элисты и других регионов России. Всего порядка 70 юных граций посещали занятия со звездой спорта. Подготовка велась в области акробатики, хореографии, предметной подготовки.

Свой вклад в развитие гимнастики в степном регионе внес также трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов. Он провел для спортсменок мастер-класс по владению гимнастическими предметами.



Другие новости по теме:

  • Александр Буклов провел мастер-класс по ритмической гимнастике
  • В Элисте стартовали учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике
  • Алексей Орлов встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Макаренко
  • Алина Макаренко проведет в Элисте учебно-тренировочные сборы
  • В Элисте пройдут учебно-тренировочные сборы среди студентов
  • Вести - Калмыкия 09.07.2016: 18.10
  • В Элисте состоялись учебно-тренировочные сборы
  • В Элисте состоялся турнир по художественной гимнастике
  • В Элисте на базе ДОСААФ состоялись учебно-тренировочные сборы для студентов
  • В Элисте прошел турнир по художественной гимнастике

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34