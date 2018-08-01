В Элисте завершились учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастке, организованные олимпийской чемпионкой Алиной Макаренко. Чуть более недели она вместе с педагогами делилась секретами мастерства с юными спортсменками из Элисты и других регионов России. Всего порядка 70 юных граций посещали занятия со звездой спорта. Подготовка велась в области акробатики, хореографии, предметной подготовки.



Свой вклад в развитие гимнастики в степном регионе внес также трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов. Он провел для спортсменок мастер-класс по владению гимнастическими предметами. В Элисте завершились учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастке, организованные олимпийской чемпионкой Алиной Макаренко. Чуть более недели она вместе с педагогами делилась секретами мастерства с юными спортсменками из Элисты и других регионов России. Всего порядка 70 юных граций посещали занятия со звездой спорта. Подготовка велась в области акробатики, хореографии, предметной подготовки.Свой вклад в развитие гимнастики в степном регионе внес также трехкратный чемпион мира по мужской ритмической гимнастике Александр Буклов. Он провел для спортсменок мастер-класс по владению гимнастическими предметами.



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