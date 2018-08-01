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Вчера, 21:30

Калмыкия готовится принять Чемпионат мира по боксу среди студентов


Калмыкия готовится принять Чемпионат мира по боксу среди студентовКалмыкия готовится принять Чемпионат мира по боксу среди студентов. Открытие состоится 1 сентября. 26 стран подтвердили свое участие. В эти дни в Ойрат-арене проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности.

Как рассказал сегодня директор арены Терек Дорджиев, сейчас завершается установка ограждения, строительные работы выполнены на 80 %. 25 августа правоохранительные ведомства проинспектируют готовность объекта к масштабному турниру.

Калмыкию представит Богдан Шишкин. Бои будут проходить ежедневно, с 15 часов до 9-ти вечера. Девушки выступят в 4 категориях.

Напомним, инициатором и генеральным спонсором международных соревнований выступает компания «ЕвроСибОйл».



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