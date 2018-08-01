Нина Менкенова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе, который завершился накануне в Смоленске. В турнире приняли участие сильнейшие спортсменки страны. Главный приз – путевка на первенство мира. Бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов завоевала наша землячка.



Напомним, ранее она стала лучшей в Европе среди девушек до 23 лет, а затем победительницей международного турнира в Канаде. Этот чемпионат страны Нина начала успешно, пройдя три круга и выиграв поединки досрочно. В полуфинале она встретилась с чемпионкой России Марией Гуровой из Московской области. В тяжелой схватке Нина уступила по баллам 1:5. Но в поединке за третье место Менкенова не оставила никаких шансов Валерии Гигаевой из Якутии, выиграв досрочно - 9:0. Но это не все достижения спортсменки. В этом году девушка решила продолжить образование и стала магистрантом Калмыцкого Госуниверситета. Нина Менкенова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе, который завершился накануне в Смоленске. В турнире приняли участие сильнейшие спортсменки страны. Главный приз – путевка на первенство мира. Бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов завоевала наша землячка.Напомним, ранее она стала лучшей в Европе среди девушек до 23 лет, а затем победительницей международного турнира в Канаде. Этот чемпионат страны Нина начала успешно, пройдя три круга и выиграв поединки досрочно. В полуфинале она встретилась с чемпионкой России Марией Гуровой из Московской области. В тяжелой схватке Нина уступила по баллам 1:5. Но в поединке за третье место Менкенова не оставила никаких шансов Валерии Гигаевой из Якутии, выиграв досрочно - 9:0. Но это не все достижения спортсменки. В этом году девушка решила продолжить образование и стала магистрантом Калмыцкого Госуниверситета.



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