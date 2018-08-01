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Сегодня, 12:23

Нина Менкенова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе


Нина Менкенова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбеНина Менкенова стала бронзовым призером чемпионата России по женской борьбе, который завершился накануне в Смоленске. В турнире приняли участие сильнейшие спортсменки страны. Главный приз – путевка на первенство мира. Бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов завоевала наша землячка.

Напомним, ранее она стала лучшей в Европе среди девушек до 23 лет, а затем победительницей международного турнира в Канаде. Этот чемпионат страны Нина начала успешно, пройдя три круга и выиграв поединки досрочно. В полуфинале она встретилась с чемпионкой России Марией Гуровой из Московской области. В тяжелой схватке Нина уступила по баллам 1:5. Но в поединке за третье место Менкенова не оставила никаких шансов Валерии Гигаевой из Якутии, выиграв досрочно - 9:0. Но это не все достижения спортсменки. В этом году девушка решила продолжить образование и стала магистрантом Калмыцкого Госуниверситета.



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