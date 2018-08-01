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Сегодня, 12:22

Элистинцы провели соревнования в День физкультурника


Элистинцы провели соревнования в День физкультурника«За здоровый образ жизни». Под таким девизом провели элистинцы День физкультурника. Спортивный праздник ежегодно набирает обороты. Множится число участников мероприятия, всё потому что совершенствуются условия для занятий физкультурой. Об этом говорят как сами атлеты, так и организаторы.

У Дня физкультурника большая история. Потому – слова благодарности ветеранам, тем, кто, по-прежнему, в строю. Плодотворный труд многих из них отмечен высокими наградами. В этот раз – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Калмыкии» удостоен учитель национальной гимназии имени Анатолия Кичикова Виктор Дорджиев. Ну, а в нынешних соревнованиях в честь Дня физкультурника участвуют все желающие. Те, кому дорого собственное здоровье, кто за совершенство тела и духа, кто воспитывает в себе волю и терпение ради достижения заветных целей.



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