Долгожданная победа. Мингиян Семенов стал трехкратным чемпионом России. За четыре поединка на пути к золоту, он отдал соперникам всего два очка. Триумфатор турнира вернулся в Калмыкию героем. Еще раз поздравить борца с прекрасным выступлением собрались в центре Элисты сотни человек. Слова благодарности Семенову выразил и Глава Калмыкии.



Герою праздничного торжества адресует свое поздравление глава региона. Алексей Орлов скажет, что очередная победа Мингияна Семенова – свидетельство того, что в этом виде спорта в стране ему нет равных. За его плечами и достижения мирового уровня. Семенов – настоящий Герой. Пример для истинного подражания.



В качестве подарка Алексей Орлов вручает Победителю – денежный сертификат. В ответ – слова благодарности руководству республики и всем своим землякам.



Вокруг своего Героя сплотилось и все спортивное сообщество Калмыкии. В победу Мингияна Семенова – не было сомнений, скажет Владилен Балдашинов, возглавляющий Федерацию спортивной борьбы. Его победы – это большой стимул в развитии греко- римской борьбы. Так было в год Олимпиады 2012, так будет всегда.



Приехали поздравить Мингияна Семенова – представители Черноземельского района, откуда родом борец. Там он делал первые шаги на пути к Олимпиаде. За победой в школьной спартакиаде последовали другие, а вскоре и в спорте высоких достижений.



В честь Победителя Мингияна Семенова организован большой концерт с участием мастеров искусства Калмыкии. И здесь же его первое интервью калмыцким журналистам.



Чемпионат России по греко-римской борьбе – важный этап на пути к Олимпийским медалям. Потому – тысячи и тысячи фанатов Семенова в разных уголках страны следили за его выступлением. Но больше всего – их здесь, в его родной калмыцкой стороне. Долгожданная победа. Мингиян Семенов стал трехкратным чемпионом России. За четыре поединка на пути к золоту, он отдал соперникам всего два очка. Триумфатор турнира вернулся в Калмыкию героем. Еще раз поздравить борца с прекрасным выступлением собрались в центре Элисты сотни человек. Слова благодарности Семенову выразил и Глава Калмыкии.Герою праздничного торжества адресует свое поздравление глава региона. Алексей Орлов скажет, что очередная победа Мингияна Семенова – свидетельство того, что в этом виде спорта в стране ему нет равных. За его плечами и достижения мирового уровня. Семенов – настоящий Герой. Пример для истинного подражания.В качестве подарка Алексей Орлов вручает Победителю – денежный сертификат. В ответ – слова благодарности руководству республики и всем своим землякам.Вокруг своего Героя сплотилось и все спортивное сообщество Калмыкии. В победу Мингияна Семенова – не было сомнений, скажет Владилен Балдашинов, возглавляющий Федерацию спортивной борьбы. Его победы – это большой стимул в развитии греко- римской борьбы. Так было в год Олимпиады 2012, так будет всегда.Приехали поздравить Мингияна Семенова – представители Черноземельского района, откуда родом борец. Там он делал первые шаги на пути к Олимпиаде. За победой в школьной спартакиаде последовали другие, а вскоре и в спорте высоких достижений.В честь Победителя Мингияна Семенова организован большой концерт с участием мастеров искусства Калмыкии. И здесь же его первое интервью калмыцким журналистам.Чемпионат России по греко-римской борьбе – важный этап на пути к Олимпийским медалям. Потому – тысячи и тысячи фанатов Семенова в разных уголках страны следили за его выступлением. Но больше всего – их здесь, в его родной калмыцкой стороне.



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