Бронзовый призер Олимпиады, обладатель Кубка мира, чемпион Европы Мингиян Семенов вышел в финал первенства России по греко-римской борьбе в категории до 60 килограммов.



Турнир проходит в городе Одинцово Московской области. На пути к главной схватке Мингиян победил представителей Москвы, Нижегородской области, Санкт-Петербурга. За три поединка Семенов проиграл только одно очко, а выиграл 16.



Сегодня вечером за золото он поборется с Жамболатом Локьяевым. А вот Санал Семенов в весе до 63 килограммов бронзу уступил спортсмену из Владимирской области. Бронзовый призер Олимпиады, обладатель Кубка мира, чемпион Европы Мингиян Семенов вышел в финал первенства России по греко-римской борьбе в категории до 60 килограммов.Турнир проходит в городе Одинцово Московской области. На пути к главной схватке Мингиян победил представителей Москвы, Нижегородской области, Санкт-Петербурга. За три поединка Семенов проиграл только одно очко, а выиграл 16.Сегодня вечером за золото он поборется с Жамболатом Локьяевым. А вот Санал Семенов в весе до 63 килограммов бронзу уступил спортсмену из Владимирской области.



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