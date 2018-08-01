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Сегодня, 12:22

Гвардейцы открыли чемпионат по мини-футболу


Гвардейцы открыли чемпионат по мини-футболуСегодня в Элисте, на стадионе спорткомплекса «Надежда» состоялось открытие чемпионата по мини-футболу Южного округа войск Национальной гвардии России. В турнире принимают участие 13 команд, представляющие сборные Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Армавира, города Шахты, Республики Крым. Все они сотрудники ведомственных территориальных подразделений Росгвардии. Возраст участников – не моложе 35 лет.

Напомним, отдел Росгвардии в Калмыкии был образован два года назад. Сейчас он поменял статус и стал управлением. Соревнования будут продолжаться в течение двух дней. Встречу уже провели команды Армавира, Шахт, Крыма и Адыгеи. Сборная степной республики проведет игру с ростовчанами завтра.



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