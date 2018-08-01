Ведется подготовка к студенческому чемпионату мира по боксу

Подготовка к студенческому чемпионату мира по боксу идет своим чередом. Работы, связанные как со строительством, так и монтажом оборудования, в Ойрат-Арене выполняются в рамках графика. Об этом заявил в интервью вице-президент «Российского студенческого спортивного союза» Роман Ольховский, побывавший с рабочим визитом в Элисте.



В этот же день Ольховский провел встречу с активом волонтерского движения Калмыкии. Как стало известно, в предстоящем мировом спортивном мероприятии будут задействованы более 200 добровольцев. Многие из них имеют определенный опыт. За их плечами – несколько крупных турниров, состоявшихся в России. Подготовка к студенческому чемпионату мира по боксу идет своим чередом. Работы, связанные как со строительством, так и монтажом оборудования, в Ойрат-Арене выполняются в рамках графика. Об этом заявил в интервью вице-президент «Российского студенческого спортивного союза» Роман Ольховский, побывавший с рабочим визитом в Элисте.В этот же день Ольховский провел встречу с активом волонтерского движения Калмыкии. Как стало известно, в предстоящем мировом спортивном мероприятии будут задействованы более 200 добровольцев. Многие из них имеют определенный опыт. За их плечами – несколько крупных турниров, состоявшихся в России.



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