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Сегодня, 13:04

До начала чемпионата мира по боксу среди студентов осталось меньше месяца


До начала чемпионата мира по боксу среди студентов осталось меньше месяцаДо начала чемпионата мира по боксу среди студентов осталось меньше месяца. Напомню, он впервые состоится в Элисте с 31 августа по 7 сентября. Поединки будут проходить в стенах Ойрат-арены. О подготовке к турниру говорил и Глава региона Алексей Орлов в ходе пресс-конференции 26 июля.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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