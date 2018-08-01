До начала чемпионата мира по боксу среди студентов осталось меньше месяца. Напомню, он впервые состоится в Элисте с 31 августа по 7 сентября. Поединки будут проходить в стенах Ойрат-арены. О подготовке к турниру говорил и Глава региона Алексей Орлов в ходе пресс-конференции 26 июля. До начала чемпионата мира по боксу среди студентов осталось меньше месяца. Напомню, он впервые состоится в Элисте с 31 августа по 7 сентября. Поединки будут проходить в стенах Ойрат-арены. О подготовке к турниру говорил и Глава региона Алексей Орлов в ходе пресс-конференции 26 июля.



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